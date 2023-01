തറവാടി നായർ പരാമർശം: തരൂരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തീർന്നെന്നു വെള്ളാപ്പള്ളി

തുറവൂർ (ആലപ്പുഴ) ∙ ശശി തരൂർ തറവാടി നായരാണെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞതോടെ തരൂരിന്റെ രാഷ്ട്രീയഭാവി തീർന്നെന്ന് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. തരൂരിനെ ആദ്യം ഡൽഹി നായരെന്നു വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം ചങ്ങനാശേരിയിലെത്തിയപ്പോൾ തറവാടി നായരായി. അൽപം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വപൗരനായി. തറവാടി നായരെന്നൊക്കെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ പറയാമെങ്കിലും പരസ്യമായി പറഞ്ഞതാണ് തരൂരിനു പ്രശ്നമായത്.

15 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന നായർ സമുദായത്തിന്റെ വോട്ട് കൊണ്ട് തരൂർ ജയിക്കുമോ? വേറെ എത്രയോ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വിലകുറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എംഎൽഎയും ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. അത് താനാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രസ്താവന ഇറങ്ങിയേനേ. കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ പോലും ആക്രമിക്കാൻ എത്തിയേനെയെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. തുറവൂർ വളവനാട് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭൂമി സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: With NSS support, Shashi Tharoor's future is over, says Vellappally Natesan