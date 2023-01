തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം കടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വന്യ‍ജീവികളുടെ ജനന നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കുമെന്ന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അടിയന്തര ഹർജി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടുന്നു. അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ ശേഷം ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാനാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.

English Summary : Government to give petition to Supreme Court about wild animals population control