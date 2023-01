മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന് ശിക്ഷ വിധിച്ച ദിവസം മുതൽ അയോഗ്യത

ന്യൂഡൽഹി ∙ വധശ്രമക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്നു കണ്ടെത്തി കോടതി തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച ലക്ഷദ്വീപ് എംപിയും എൻസിപി നേതാവുമായ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്റെ ലോക്സഭാംഗത്വത്തിലുള്ള അയോഗ്യത ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട ദിവസം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിജ്ഞാപനം 13ന് ആണ് പുറത്തുവന്നതെങ്കിലും 11 മുതൽ ഇതിനു പ്രാബല്യമുണ്ടാകും. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എംപിമാരും എംഎൽഎമാരും വിധ വരുന്ന ദിവസം മുതൽ അയോഗ്യരാകുമെന്ന ലില്ലി തോമസ് (2013) കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.

സെഷൻസ് കോടതി വിധിയായതിനാൽ ഫൈസലിനു ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാം. ശിക്ഷാവിധി അപ്പീൽക്കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്‌താൽ അന്നുമുതൽ അയോഗ്യത ഉണ്ടാകില്ല. അതേസമയം, ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനു മാത്രമാണു സ്‌റ്റേ എങ്കിൽ അയോഗ്യത തുടരും.

2009 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി.എം.സയീദിന്റെ മരുമകൻ മുഹമ്മദ് സാലിഹിനെ അക്രമിച്ചെന്നതായിരുന്നുകേസ്. 10 വർഷം തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ച ഫൈസൽ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ്.

