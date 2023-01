കളി കാര്യമായി, വട്ടംകറക്കി കാര്യവട്ടം; കാണികളെ അകറ്റിയതു മന്ത്രിയോ? മത്സരപ്പിറ്റേന്നും വിവാദപ്പെയ്ത്ത്

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഇന്ത്യ – ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനു കാണികൾ എത്താതിരുന്നതിനു കാരണം കായികമന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാൻ നടത്തിയ ‘പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർ കളി കാണേണ്ട’ എന്ന പരാമർശമോ? കളിക്കളത്തെച്ചൊല്ലി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിൽ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ

∙ മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ്

കാണികൾ കുറഞ്ഞതിന്റെ പഴി സർക്കാരിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ആസൂത്രിത ശ്രമമുണ്ട്. വിനോദ നികുതി കൂട്ടിയെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ല. നികുതി 24 ൽ നിന്നും 12 ശതമാനമാക്കി ഇളവു നൽകിയിരുന്നു. 50% വരെ വാങ്ങാമായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണു കുറച്ചത്. അക്കാര്യം കെസിഎയ്ക്ക് അറിയാം. ഇന്ത്യ– ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ട്വന്റി20ക്ക് വിനോദനികുതി 5% മാത്രമായിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞു നടന്ന മത്സരമായതിനാലാണു കുറച്ചത്.

∙ വി.ഡി. സതീശൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര മത്സരം വിജയിപ്പിക്കേണ്ടതു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ അഹങ്കാരവും ധാർഷ്ട്യവും നിറഞ്ഞ ആ പ്രഖ്യാപനത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായാണു ജനം മത്സരം ബഹിഷ്കരിച്ചത്. അധികാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരം മൂലമാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവന.

∙ എം.വി ഗോവിന്ദൻ, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി

വിവാദം അനാവശ്യമാണ്. പട്ടിണിക്കാരനായാലും സമ്പന്നനായാലും കായികമത്സരങ്ങൾ കാണാനുള്ള അവസരം മൗലികാവകാശത്തിന് സമാനമാണ്. പാവപ്പെട്ടവർ ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ പാടില്ലായെന്നല്ല കായികമന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാണികൾ കുറഞ്ഞത് മന്ത്രിയുടെ പരാമർശം കൊണ്ടല്ല. കളി കാണാൻ പാടില്ലെന്ന പ്രചാരണം നടന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ല.

∙ ശശി തരൂർ എംപി

ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മന്ത്രിയെ ആണ്, ക്രിക്കറ്റ് കളിയെ അല്ല. മത്സരം കാണാൻ പോലും മെനക്കെടാതിരുന്ന മന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതോ കാലിയാണോ എന്നതു പ്രശ്നമല്ല. കാണികളുടെ ബഹിഷ്കരണം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കും.

∙ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ, സിപിഐ നേതാവ്

കാണികൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കാരണം കളിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടവർ നടത്തിയ അനാവശ്യ പരാമർശങ്ങളാണ്. ടിക്കറ്റ് വിൽപന കുറഞ്ഞതിന്റെ നഷ്ടം കെസിഎയ്ക്കു മാത്രമല്ല, സർക്കാരിനു കൂടിയാണെന്നു പരാമർശം നടത്തിയവർ മനസ്സിലാക്കണം. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാണികളില്ലാത്ത അവസ്ഥ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കേരളത്തിനു ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാക്കാം.

∙ രമേശ് ചെന്നിത്തല

കാണികൾ കുറയാൻ സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾ കാരണമായി. കായികമന്ത്രി കൂടുതൽ ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. നികുതി വർധിപ്പിച്ചതിനാൽ സാധാരണക്കാർ മാറി നിന്നു.

∙ പി.എം.എ.സലാം, മു‌സ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി

മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ദോഷം ചെയ്തു. കായിക മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതു ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ചുമതലയാണ്.

∙ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എംപി

ദാരിദ്യമോ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയോ കായിക മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ വിലങ്ങുതടി അല്ല. മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കേരളത്തിന് അപമാനമാണ്.

∙ എം.വി.ജയരാജൻ, സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണേണ്ട എന്നു പറയരുത്. പട്ടിണിക്കാരനും അല്ലാത്തവരും കാണേണ്ട കളിയാണു ക്രിക്കറ്റ്.

English Summary : Controversy over minister V Abdurahiman controversial statement regarding ticket sale for india srilanka one day match