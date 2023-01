വോട്ടുപെട്ടി കാണാതായി, കിട്ടിയത് 22 കിലോമീറ്റർ അകലെ; കാണാതായത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തപാൽ വോട്ടുപെട്ടി

പെരിന്തൽമണ്ണ ∙ സ്പെഷൽ തപാൽ വോട്ടുകളടങ്ങിയ പെട്ടി കാണാതായശേഷം കണ്ടെത്തിയത് 22 കിലോമീറ്റർ അകലെനിന്ന്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിലെ ഫലം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സ്പെഷൽ തപാൽവോട്ടടങ്ങിയ 2 ഇരുമ്പുപെട്ടികളിൽ ഒരെണ്ണം കാണാതായെന്നു ബോധ്യമായത്.

പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറി ഓഫിസിലെ ലോക്കറിൽനിന്നു കാണാതായ ഇത് മലപ്പുറം മലപ്പുറം സഹകരണ സംഘം ജനറൽ ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയതോടെ ദുരൂഹതയേറി. പെട്ടി സീൽ ചെയ്ത നിലയിൽ തന്നെയാണെന്നും ഇന്നു രാവിലെ 10ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് കലക്ടർ ശ്രീധന്യ സുരേഷ് അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് രോഗികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും വീട്ടിൽവച്ചു തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പോളിങ് ഓഫിസർമാർ വീട്ടിൽ വന്നു ശേഖരിച്ച ഇത്തരം വോട്ടുകളാണ് സ്പെഷൽ തപാൽ വോട്ടുകൾ.

2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷമായ 38 വോട്ടിനാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗിലെ നജീബ് കാന്തപുരം വിജയിച്ചത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ.പി.മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പും ക്രമനമ്പറും ഇല്ലെന്ന പേരിൽ അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിച്ച 348 സ്പെഷൽ ബാലറ്റുകൾ എണ്ണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി. തർക്കമുള്ള സ്പെഷൽ ബാലറ്റും രേഖകളും ഇന്നു വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിക്കണമെന്നു നിർദേശവും ലഭിച്ചു.

ഇതിനായി വിവിധ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെയടക്കം വിളിച്ചുവരുത്തി രാവിലെ 7.15ന് പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറി ഓഫിസിലെ ലോക്കറിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു പെട്ടി കാണാനില്ലെന്നു ബോധ്യമായത്. തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി. അതിനിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രേഖകളടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു പെട്ടി കണ്ടെത്തി. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് അന്നത്തെ ബ്ലോക്ക് റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ കൂടിയായ മലപ്പുറം സഹകരണ സംഘം ജനറൽ ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാറുടെ ഓഫിസിൽ ഒരു പെട്ടിയുള്ളതായി വിവരം ലഭിച്ചത്.

അന്വേഷണം നടത്തും: കലക്ടർ

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു കലക്ടർ വി.ആർ.പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞു. പരിശോധനയ്ക്കിടെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ വൈകിട്ട് സഹകരണ സംഘം ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചെങ്കിലും ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി. അട്ടിമറി ആരോപിച്ചു യുഡിഎഫ് രംഗത്തെത്തി. കെ.പി.മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

