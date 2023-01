‘ടീച്ചർ’ ഉത്തരവ് യുവനേതാവിന്റെ പരാതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ അധ്യാപകരെ ജെൻഡർ ഭേദമില്ലാതെ ‘ടീച്ചർ’ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്താൽ മതിയെന്നു സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടത് യുവ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകരെ പൊതുവായി ‘ടീച്ചർ’ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്നും ലിംഗവിവേചനപരമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

പൊതുവായി ടീച്ചർ എന്ന് ബഹുമാനസൂചകമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നു കാണുന്നതായും ഡയറക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. അതിനാൽ ‘സർ’, ‘മാഡം’ തുടങ്ങിയ ഒരു പദവും ‘ടീച്ചർ’ എന്ന പദത്തിനോ അതിന്റെ സങ്കൽപത്തിനോ തുല്യമാകുന്നില്ലെന്നു കമ്മിഷൻ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. പാലക്കാട്ടെ യുവ കോൺഗ്രസ് നേതാവും സംസ്കാരസാഹിതി ജില്ലാ ചെയർമാനുമായ ബോബൻ മാട്ടുമന്ത പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറെ എതിർകക്ഷിയാക്കി നൽകിയ പരാതിയാണു കമ്മിഷൻ പരിഗണിച്ചത്.



പൗരബോധത്തിന് അടിത്തറ പാകേണ്ട ഇടങ്ങളാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നും അവിടെ ആൺപെൺ വേർതിരിവിന്റെ സർ, മാഡം, ടീച്ചർ, മാഷ് വിളികളും മിസ്, മാം തുടങ്ങിയ അഭിസംബോധനയും ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന തുല്യതയ്ക്കും ലിംഗനീതിക്കും വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന കൊളോണിയൽ പദങ്ങളാണെന്നും പരാമർശിച്ചായിരുന്നു പരാതി.

ഇതുസംബന്ധിച്ചു 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിക്കു നൽകിയ നിവേദനം നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കൈമാറിയിരുന്നു. നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ബാലാവകാശ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്. ആദ്യം നൽകിയ പരാതി കമ്മിഷൻ തള്ളി. ഭരണഘടനയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഒടുവിൽ നടപടി.

English Summary: School teachers should be addressed as 'Teacher'; Row in Kerala