കോൺഗ്രസും വീടുകയറും, ഫെബ്രുവരിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ സിപിഎം മോഡൽ ഭവന സന്ദർശനത്തിന് കോൺഗ്രസും. ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതൽ 20 വരെയാണ് പരിപാടി. മുതിർന്ന നേതാക്കളും പോഷകസംഘടനാ ഭാരവാഹികളും അടക്കം എല്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും വീടുകളിലെത്തി അവിടെയുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുകയും പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുകയും വിനയപൂർവം മറുപടി നൽകുകയും വേണമെന്നാണ് കെപിസിസി നിർദേശം. ‘138 ചാലഞ്ച്’ എന്നു പേരിട്ട് നടത്തിവരുന്ന ധന സമാഹരണത്തിനും വീടുസന്ദർശനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. കോൺഗ്രസ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ലഘുലേഖയും വിതരണം ചെയ്യും.

ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ ഒരു മാസം എല്ലാ ബൂത്തുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന പദയാത്രയും കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിനായി ഒരു നിയമസഭാമണ്ഡലത്തിൽ മൂന്നു നേതാക്കളെ വീതം പാർട്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തി. 30–40 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മൂന്നുനാലു ദിവസം കൊണ്ടു കടന്നു പോകണം. ഓരോ പദയാത്രയിലും 100 അംഗങ്ങൾ വേണം.

138 ചാലഞ്ച് കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ‘കോൺഗ്രസ് ’ എന്ന പേരിൽ മൊബൈൽ ആപ് തയാറാക്കും. നൽകിയിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം ഓരോ കമ്മിറ്റിയും നിറവേറ്റിയോ എന്നു നോക്കും. 138 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏതു തുകയും സംഭാവനയായി സ്വീകരിക്കാം. ഓരോ ബൂത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് 50 വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് തുക സമാഹരിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബൂത്തുകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് നൽകും. ധനസമാഹരണം പൂർത്തിയായ ശേഷം കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെ വിഹിതം നിജപ്പെടുത്തി നൽകും.

ജനുവരി ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച സിപിഎമ്മിന്റെ ഭവന സന്ദർശന പരിപാടി 21 ന് സമാപിക്കും. ബിജെപിയും ഗൃഹസന്ദർശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

