സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം എവിടെയോ പിഴച്ചിട്ടുണ്ട്: മുഖ്യമന്ത്രി

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വലിയ മേന്മ അവകാശപ്പെടാൻ കേരളത്തിനു കഴിയില്ലെന്നും എവിടെയോ പിഴച്ചുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ‌കേരള എൻജിഒ യൂണിയന്റെ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്തെ മറ്റേതു സംസ്ഥാനത്തെക്കാളും സംതൃപ്തരാണു കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി നടപ്പാക്കി. എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന സേവനത്തിൽ ആ സംതൃപ്തി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കണം.– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

2016 ൽ എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയ സമയത്തു ഫയലും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു താൻ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വേഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുകയെന്നതാണ്. കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപു നടത്തിയ ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ യജ്ഞം വഴി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പോലും 50% ഫയലുകളേ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.

ജനപ്രതിനിധികളും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും ഒരേ മനസ്സോടെ നീങ്ങണം. എന്നാൽ, മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അത്ര കാര്യശേഷി കേരളത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല. കാര്യക്ഷമതയുള്ള ജീവനക്കാരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ എൻജിഒ യൂണിയൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രഫ. എം.കെ.സാനുവിനു നൽകി എൻജിഒ യൂണിയൻ വജ്ര ജൂബിലി ലോഗോയും തീം സോങ്ങും മന്ത്രി പി.രാജീവ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. എൻജിഒ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എം.വി.ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ.അജിത്കുമാർ, ട്രഷറർ എൻ.നിമൽരാജ്, ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഗവ. എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ.ശ്രീകുമാർ, എഫ്എസ്ഇടിഒ പ്രസിഡന്റ് എൻ.ടി.ശിവരാജൻ, കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവ. എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

