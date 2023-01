പറവൂർ (കൊച്ചി)∙ നഗരത്തിലെ മജ്‌ലിസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച എഴുപതിലേറെ പേർക്കു ഭക്ഷ്യവിഷബാധ. സംഭവത്തെത്തുടർന്നു ഹോട്ടൽ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അധികൃതർ പൂട്ടിച്ചു. ലൈസൻസ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഹോട്ടൽ ഉടമകൾക്കെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കു പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രധാന പാചകക്കാരനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടും രാത്രിയുമായി കുഴിമന്തി, അൽഫാം, ഷവായി എന്നിവ കഴിച്ചവരാണ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. വയറുവേദന, വയറിളക്കം, ഛർദി, പനി എന്നിവയായിരുന്നു അസ്വസ്ഥതകൾ. ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളുമാണു ചികിത്സ തേടിയവരിൽ ഏറെ.

താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ 32 പേരും നഗരത്തിലെ 2 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലായി 20 പേരും വൈപ്പിനിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ 3 പേരും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മാളയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി 6 പേരും ചികിത്സ തേടി. തത്തപ്പിള്ളി മന്നം ഭാഗത്തു നിന്നു തൃശൂരിലേക്കു മേളത്തിനു പോയ 6 പേർ തൃശൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും കൊച്ചിയിൽ നിന്നു കാറിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്കു പോയ 4 പേർ കോഴിക്കോട്ട് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി. ഭൂരിഭാഗം പേരും ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി.

ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സാംപിൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അധികൃതർ ശേഖരിച്ചു പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഈ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ ഇതേ പേരിൽ ചേന്ദമംഗലം കവലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ഹോട്ടൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒന്നര ആഴ്ച മുൻപു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അധികൃതർ പൂട്ടിച്ചിരുന്നു.

Read Also: യുദ്ധങ്ങൾ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു; ഇന്ത്യയുമായി സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു: പാക് പ്രധാനമന്ത്രി

പരീക്ഷ എഴുതാനാകാതെ വിദ്യാർഥികൾ

ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റവരിൽ കുന്നുകര എംഇഎസ് കോളജിലെ 10 ബിടെക് വിദ്യാർഥികളുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന ഇവർ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എത്തി അൽഫാം, ഷവായ് എന്നിവയാണു കഴിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും വയറിനു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇന്നലെ ഇവർക്കു ബിടെക് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

വില്ലനായത് ഇറച്ചി വിഭവം

പറവൂർ ∙ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തിൽ വില്ലനായത് ഇറച്ചി വിഭവങ്ങളും മയോണൈസുമെന്നു നിഗമനം. ചിക്കൻ, ബീഫ് എന്നിവ കഴിച്ചവർക്കാണ് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായത്. കുഴിമന്തിയിലെ റൈസ് മാത്രം കഴിച്ചവർക്കു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. മലപ്പുറം ആര്യൻതൊടിക പ്രദോഷിനു (23) ബീഫ് മന്തി കഴിച്ചതോടെയാണു ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത്. മന്തിയിലെ റൈസ് മാത്രം കഴിച്ച ഇയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടിക്കും കുഴപ്പമില്ല.

English Summary: Food Poisoning: 70 Hospitalized after consuming Kuzhimanthi from hotel in Paravur