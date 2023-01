മന്ത്രി പറഞ്ഞത് തെറ്റ്; കണ്ണൂർ സ്വദേശിക്കും ജോലി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസത്തിൽ

കണ്ണൂർ ∙ കൊല്ലം സ്വദേശി നിഷ ബാലകൃഷ്ണനു മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നഗരകാര്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ന്യായീകരിച്ചു മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ് അന്നു പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘2018 മാർച്ച് 31നു രാത്രി 12ന് നഗരകാര്യ വകുപ്പ് കണ്ണൂർ പിഎസ്‌സിക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൽഡി ക്ലാർക്ക് ഒഴിവിൽ അന്നത്തെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കു കണ്ണൂരിൽ ജോലി കിട്ടി’. പക്ഷേ, മന്ത്രി പറഞ്ഞതു തെറ്റായിരുന്നുവെന്നു തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



ആ ഒഴിവിന് അർഹനായ, അന്നത്തെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ 508–ാം റാങ്കുകാരനായ ഇരിട്ടി പുന്നാട് സ്വദേശി പി.രാജീവന് അതു നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണു സത്യം. നിഷയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതിനു സമാനമായി നഗരകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഇ മെയിൽ കണ്ണൂർ പിഎസ്‌സി ഓഫിസിൽ ലഭിക്കുന്നത് 31ന് അർധരാത്രി 12.01ന്. ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ തനിക്കു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം രാജീവൻ അറിയുന്നതു കുറെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാണ്. 2018 ഏപ്രിൽ രണ്ടിനു നിലവിൽ വന്ന പുതിയ റാങ്ക് പട്ടികയിൽനിന്ന് അക്കൊല്ലം ഡിസംബർ 15ന് ആണ് ഈ തസ്തികയിൽ നിയമനം നടന്നതെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, തനിക്ക് എൽഡി ക്ലാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നു രാജീവൻ പറഞ്ഞു.

പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിൽ 2014 മുതൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരൻ ആയിരിക്കെയാണ് എൽഡിസി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ രാജീവൻ ഉൾപ്പെടുന്നത്. റാങ്ക് പട്ടികയിൽ രാജീവിനു തൊട്ടുമുകളിലുള്ളയാൾക്കു വരെ നിയമനം ലഭിച്ചു. നിലവിൽ ഇരിട്ടി പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം നിഷ ബാലകൃഷ്ണനു ജോലി ലഭിക്കാതെ പോയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 3നു മലയാള മനോരമയാണു പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. തുടർന്നായിരുന്നു മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷിന്റെ ന്യായീകരണം.

English Summary: The Kannur native also denied a job seconds apart; follow-up on PSC appointment