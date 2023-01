പുതിയ പാഠപുസ്തകം ആദ്യം പ്രീ സ്കൂളിലും 1,3,5,7,9 ക്ലാസുകളിലും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരിഷ്കരിക്കുന്ന സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യം ലഭിക്കുക പ്രീ സ്കൂൾ, 1,3,5,7,9 ക്ലാസുകാർക്ക്. 2024 ജൂണിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചന ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിക്കും. 2,4,6,8,10 ക്ലാസുകാർക്കുള്ള പുതിയ പുസ്തകം 2025–26 അധ്യയന വർഷം മുതലായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഭാഷാ പരിഷ്കരണസമിതി നിർദേശിച്ച ലിപി പരിഷ്കരണം അനുസരിച്ചാകും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുക. മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി - പാഠ്യ പദ്ധതി കോർ കമ്മിറ്റി സംയുക്ത യോഗത്തിലാണ് സമയക്രമം അംഗീകരിച്ചത്.

English Summary : New text books initially in pre schools and five other classes