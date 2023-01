എല്ലാ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലും പഞ്ചിങ് ഈ മാസം അവസാനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ എല്ലാ സിവിൽ സ്റ്റേഷനുകളിലും പഞ്ചിങ് നിലവിൽ വരും. സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ തമ്മിലുള്ള കത്തിടപാട് പൂർണമായി ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗത്തിലൂടെ ആവുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ പുരോഗതി ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ഉന്നതതല യോഗം വിലയിരുത്തി. മാർച്ച് 31ന് ഇ–ഫയൽ സംവിധാനം പൂർണമാക്കാനാണു ലക്ഷ്യമെങ്കിലും ഫെബ്രുവരിയോടെ തന്നെ ഇത് നടന്നേക്കും. ചില സിവിൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പഞ്ചിങ് നിലവിൽ വന്നുവെങ്കിലും സ്പാർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതും ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കും.

മിക്കവാറും എല്ലാ ഓഫിസുകളിലും ഇ–ഓഫിസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു. വില്ലേജ് ഓഫിസുകളിലടക്കം ഫയൽ നീക്കം ഇലക്ട്രോണിക് ആക്കും. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഇ–ഫയൽ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പുരോഗതിയുണ്ട്. പ്രധാന സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കാനുണ്ട്.

English Summary : Punching to become mandatory in all Civil station by the end of january