സഭാ ഭൂമിയിടപാട് കേസ്: ഹൈക്കോടതി ലക്ഷ്മണരേഖ കടന്നെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സഭാസ്വത്തു വിൽക്കാൻ ബിഷപ്പുമാർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടികൾ ലക്ഷ്മണരേഖ കടന്നുള്ളതാണെന്നു സുപ്രീം കോടതി വിമർശിച്ചു. ഹൈക്കോടതി നടപടിയിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ സുപ്രീം കോടതി, സഭാ ഭൂമിയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ വിധി പറയാനായി മാറ്റി. കേന്ദ്രസർക്കാരിനോടും മറ്റും തുടർനടപടിക്കു നിർദേശിച്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടിയിലും ജഡ്ജിമാരായ ദിനേശ് മഹേശ്വരി, ബേല എം.ത്രിവേദി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ആശ്ചര്യം അറിയിച്ചു.

എറണാകുളം–അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഭൂമിയിടപാടിലെ കേസുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി നൽകിയ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സഭാസ്വത്തു വിൽക്കാൻ ബിഷപ്പുമാർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി. എന്നാൽ, ക്രിമിനൽ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ സിവിൽ അവകാശം സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശത്തിൽ കോടതി സംശയമുന്നയിച്ചു.

കേസിൽ കക്ഷിചേരാനുള്ള അപേക്ഷകൾ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. പരാതിക്കാരിൽ ഒരാളായ ഷൈൻ വർഗീസും കേരള കാത്തലിക് ചർച്ച് റിഫോംസ് മൂവ്മെന്റുമായിരുന്നു അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നത്. ഭൂമിയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർദിനാളിനെതിരായ വിധിയിലെ ഭാഗങ്ങൾ റദ്ദാക്കരുതെന്നു ഷൈൻ വർഗീസിനു വേണ്ടി വി.ഗിരിയും രാകേന്ദ് ബസന്തും വാദിച്ചു. കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ വിചാരണക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ഇവരുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു.

കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി വിചാരണക്കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാതിരുന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതി അതൃപ്തിയറിയിച്ചു. കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ചില അസൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു ഹാജരാകാതിരുന്നതെന്നു കർദിനാളിനു വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർഥ് ലൂത്ര കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സഭാസ്വത്ത് പൊതുട്രസ്റ്റാണെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയെങ്കിലും സർക്കാർ പ്രത്യേക നിലപാടു സ്വീകരിച്ചില്ല. ക്രിമിനൽ കേസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയം പരിഗണിച്ചതു സാങ്കേതികമായി ശരിയല്ലെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ ജയദീപ് ഗുപ്ത, നിഷെ രാജൻ ശങ്കർ എന്നിവരുടെ നിലപാട്. കത്തോലിക്കാ പള്ളികൾക്ക് കാനോനിക നിയമമാണു ബാധകമെന്നും അതേസമയം, സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്തു നിലനിൽക്കുന്ന നിയമപ്രകാരമാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ബത്തേരി, താമരശ്ശേരി രൂപതകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബത്തേരി രൂപതയ്ക്കായി സി.യു.സിങ്, റോമി ചാക്കോ എന്നിവരും ഹാജരായി.

