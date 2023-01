ത്രിപുര, ജോഡോ യാത്ര, മൂന്നാം മുന്നണി; വിശദീകരിക്കാൻ പണിപ്പെട്ട് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിൽ തർക്കിച്ചു ബദൽമുന്നണി സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കേണ്ട എന്നു ദേശീയതലത്തിൽ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ കേരള നേതൃത്വം ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ. ഓരോ സംസ്ഥാനവും ഓരോ യൂണിറ്റാണെന്നാണു ത്രിപുരയിലെ കോൺഗ്രസ് സഖ്യതീരുമാനത്തോടു കേരള ഘടകം പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ ദേശീയപാർട്ടിയെന്ന നിലയിൽ ഈ വിശദീകരണം രാഷ്ട്രീയമായി ദഹിക്കുന്നതാണെന്നു സിപിഎം പോലും കരുതുന്നില്ല. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ തെലങ്കാനയിൽ ദേശീയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യനിരയിൽ സിപിഎം പങ്കാളിയായെങ്കിലും, രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം ഇനിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭരണമുള്ള ഏക സംസ്ഥാന ഘടകമെന്നതു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സുവ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിനു സിപിഎമ്മിനു വിലങ്ങുതടിയാകുന്നുവെന്നു വേണം കരുതാൻ. കോൺഗ്രസ് പ്രധാന എതിരാളിയായി വരുന്ന മറ്റൊരു സംസ്ഥാനവും സിപിഎമ്മിനില്ല.

മൂന്നാം മുന്നണി എന്ന ആശയം ഇടക്കാലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചതാണു സിപിഎം. കോൺഗ്രസിനോടു സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനമാണ് അക്കാലത്തെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തത്. കോൺഗ്രസ് ഇതര സഖ്യമെന്ന ആലോചനയിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, പലർക്കും സ്ഥിരമായ നിലപാടില്ലെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ പിന്നാക്കം പോയി. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ അധികാരത്തിലേറിയതും എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മിനോടു കാണിക്കുന്ന മമതയുമാണു വീണ്ടും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുമായി ചേർന്നുള്ള മുന്നണിയെന്ന ആലോചന സജീവമാക്കിയത്. ദേശീയതലത്തിൽ ശക്തി ക്ഷയിച്ചതോടെ, മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് വാശി പിടിക്കാത്തതു കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി. ഇതോടെയാണു കോൺഗ്രസിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനു താൽകാലിക വിരാമമിട്ടത്.

എന്നാൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പം വീണ്ടും സിപിഎം കേരളഘടകത്തെ ഗ്രസിച്ചെന്നുവേണം കരുതാൻ. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനു വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നതാണു കേരളത്തിലെ മത്സരമെന്നതു കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽതന്നെ സിപിഎം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചിരുന്നു. രാഹുലിന്റെ മത്സരം ഇക്കുറിയും കേരളത്തിൽ തന്നെയാകുമോ എന്നതു പാർട്ടി ഉറ്റുനോക്കുന്നുമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന രാഹുലിനെ എതിർക്കുകയും ദേശീയതലത്തിൽ ഐക്യത്തിന്റെ ആശയം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്ന സന്ദേഹത്തിൽ കഴമ്പുമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ലാത്തതിനാലാണു പ്രത്യക്ഷമായ അകലം തുടരാൻ കേരളഘടകം പാർട്ടിയിൽ സമ്മർദം തുടരുന്നത്.

അതേസമയം, വയനാട്ടിൽ രാഹുലിനെതിരെ മത്സരിച്ച സിപിഐ ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കമൽഹാസനെപ്പോലെ സിപിഎം കേരളഘടകത്തിന്റെ സുഹൃദ്‌വലയത്തിലുള്ളവരും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും തള്ളുന്നില്ലെന്ന വസ്തുതയുണ്ട്. എന്നാൽ നിർണായകമായ മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപിലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധത സിപിഎമ്മിനെ ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽതന്നെ ധർമസങ്കടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

