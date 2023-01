മണ്ണിനടിയിലെ തവള എങ്ങനെ വിഐപിയാകും..?; പാതാളത്തവളയെ ഔദ്യോഗിക തവളയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം മാറ്റിവച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ ‘പാ‍താളത്തവള’യെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക തവള‍യായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്നലെ ഓൺലൈനായി ചേർന്ന സംസ്ഥാന വനം വന്യജീവി ബോർഡ് യോഗം മാറ്റിവച്ചു. ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ളവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം തേടിയതോടെയാണിത്.

‘വർഷത്തിൽ 364 ദിവസവും മണ്ണിനടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാതാളത്തവളയെ വിഐപി‍യായി അംഗീകരിച്ചാൽ ഉചിതമാകുമോ? എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ കാണണ്ടേ?’ – എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചത്. മനുഷ്യൻ കാണാത്ത ഇനത്തെ ഔദ്യോഗിക തവളയായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എന്തു പ്രയോജനമെന്ന് ബോർഡ് വൈസ് ചെയർപഴ്സൻ കൂടിയായ വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രനും ചോദിച്ചു.

English Summary: Decision regarding purple frog to be made kerala official frog postponed