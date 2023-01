കെടിയു: തീരുമാനം ചട്ടവിരുദ്ധമോ എന്ന് ഗവർണർ പരിശോധിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ സിൻഡിക്കറ്റും ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സും എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ചട്ടവിരുദ്ധമോ എന്ന് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പരിശോധിക്കും. ചട്ട വിരുദ്ധമെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ റദ്ദാക്കും. വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.സിസ തോമസിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഈ രണ്ടു സമിതികളും ഇടപെട്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കും.

വിസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സിൻഡിക്കറ്റ് ഉപസമിതിയെ നിയോഗിച്ചതിനെപ്പറ്റിയും ഗവർണർക്കു വിസി അയയ്ക്കുന്ന കത്തുകൾ സിൻഡിക്കറ്റിന്റെ അംഗീകാരത്തിനു നൽകണമെന്ന തീരുമാനത്തെപ്പറ്റിയും വിസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഗവർണർ പരിശോധിക്കും. സമിതികൾ എടുക്കുന്ന ചട്ടവിരുദ്ധ തീരുമാനങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കാനോ മാറ്റം വരുത്താനോ ചാൻസലർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ട സമിതിയുടെയോ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ വിശദീകരണം വാങ്ങണം.

