കൊച്ചി∙ ബിജെപി നേതാവ് രൺജീത് ശ്രീനിവാസനെ വധിച്ച കേസിൽ പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന അഭിഭാഷകർക്കു പൊലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. വിചാരണ കോട്ടയം സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം കോടതി അനുവദിച്ചില്ല.

അഭിഭാഷകരെ കണ്ടെത്തി ചുമതലപ്പെടുത്താൻ സമയം വേണമെന്നു പ്രതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഈ മാസം തുടങ്ങാനിരുന്ന വിചാരണ ഒരു മാസം നീട്ടി വയ്ക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. കേസിൽ പ്രതികളായ നൈസാം, അജ്‌മൽ തുടങ്ങി 15 പേർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണു ജസ്റ്റിസ് എ. സിയാദ് റഹ്മാന്റെ ഉത്തരവ്.

മാവേലിക്കര കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകർക്കു നിർഭയമായി കേസ് നടത്താവുന്ന സാഹചര്യമൊരുക്കാൻ വിചാരണ വേളയിൽ കോടതി പരിസരത്തു മതിയായ പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കണമെന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കു നിർദേശം നൽകി.

ആലപ്പുഴയിൽ 2021 ഡിസംബർ 19നാണ് രൺജീത് ശ്രീനിവാസനെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. രൺജീത് ശ്രീനിവാസൻ ആലപ്പുഴ ബാറിൽ അഭിഭാഷകൻ ആയിരുന്നതിനാൽ പ്രതിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി കേസ് നടത്താൻ ആലപ്പുഴയിലെ അഭിഭാഷകർ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നു കാണിച്ച് പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ വിചാരണ മാവേലിക്കര അഡീ. സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു.

എന്നാൽ മാവേലിക്കര കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകരും സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും വിചാരണ കോട്ടയം സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഹർജിക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ചില അഭിഭാഷകർ ഹാജരാകാൻ സന്നദ്ധമാണെങ്കിലും സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചുവെന്നും വാദിച്ചു. എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രൺജീത് ശ്രീനിവാസന്റെ അമ്മ കോടതി മാറ്റത്തെ എതിർത്തു.

സുരക്ഷാ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊലീസ് സേനയെ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാണെന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു. വിചാരണ കോട്ടയത്തേക്കു മാറ്റുന്നത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ സാക്ഷികൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടു സംഘടനകളുടെ രാഷ്ട്രീയ, മത വൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്നു കൊല നടത്തിയെന്നാണു കേസ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

English Summary : High Court asks to give protection to advacates in Ranjith Sreenivasan case