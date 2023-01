വോട്ടുപെട്ടി: 2 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിലെ തപാൽവോട്ട് അടങ്ങിയ പെട്ടി കാണാതായ സംഭവത്തിൽ ട്രഷറി വകുപ്പിലെ 2 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ട്രഷറി ഡയറക്ടർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പെരിന്തൽമണ്ണ ട്രഷറി ഓഫിസർ എൻ.സതീഷ് കുമാർ, സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് എസ്.രാജീവ് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. പെട്ടി മലപ്പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ട്രഷറിയുടെ ചുമതല ഇവർക്കായിരുന്നു. പെട്ടി നൽകിയപ്പോൾ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫിസറുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് കണക്കിലെടുത്താണു നടപടി. ട്രഷറി കോഡിലെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ലംഘനമുൾപ്പെടെ വീഴ്ചകളുണ്ടെന്നും വ്യക്തമായി.

English Summary: Suspension for two officials in ballot box case