അന്നു ജെൻഡർ ബജറ്റ്; ഇനി പരിസ്ഥിതി മുഖ്യം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് ഇക്കുറി പരമാവധി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കാൻ മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ. കെട്ടിലും മട്ടിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലും ഹരിതമയമാക്കുന്ന ബജറ്റിനൊപ്പം ഇത്തവണ പരിസ്ഥിതി ബജറ്റ് കൂടി മന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കും. മുൻപ് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ജെൻഡർ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച മാതൃകയിലാകും പരിസ്ഥിതി ബജറ്റ്. പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ സ്ത്രീകൾക്കു ഗുണകരമാകുന്നവ മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞുള്ളതായിരുന്നു ജെൻഡർ ബജറ്റ്. അതുപോലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ളതാകും പരിസ്ഥിതി ബജറ്റ്. തന്റെ വരും ബജറ്റുകൾക്കൊപ്പവും പരിസ്ഥിതി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സോളർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സബ്സിഡി, എൽഇഡി ബൾബുകളുടെ വിതരണത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം, വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങൾക്ക് നികുതിയിളവ്, ഹൈഡ്രജൻ വാഹനങ്ങൾ എത്തിക്കൽ, ജലാശയങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കൽ, മര ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു ബദൽ നടപ്പാക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലോകബാങ്ക് സഹായവും സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധിക കടമെടുപ്പിനുള്ള അനുമതിയും ഭാവിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയേക്കാം. വൈദ്യുതി രംഗത്തെ മികച്ച പ്രകടനവും വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതും കണക്കിലെടുത്ത് അധിക കടമെടുപ്പിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇൗയിടെ കേരളത്തിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

English Summary : To include maximum number of eco friendly projects in kerala budget