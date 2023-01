2 പീഡനക്കേസ് പ്രതികൾ, ഒരാൾ അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി; മൂന്നു പൊലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ പ്രതികളായ 2 പൊലീസുകാരെയും പീഡനക്കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഇൻസ്പെക്ടറെയും സർവീസിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു. അരുവിക്കര സ്റ്റേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിലും വയോധികയെ മർദിച്ച കേസിലും പ്രതിയായ നന്ദാവനം എആർ ക്യാംപിലെ ഡ്രൈവറായ ഷെറി എസ്.രാജ്, മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്റ്റേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായ തിരുവനന്തപുരം ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരൻ റെജി ഡേവിഡ്, പീഡനക്കേസിലെ അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ ശ്രീകാര്യം സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ അഭിലാഷ് ഡേവിഡ് എന്നിവരെയാണ് സർവീസിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഉത്തരവിട്ടത്.

പൊലീസ് സേനയ്ക്കു കളങ്കമായി മാറിയ നടപടിയെന്നു വിലയിരുത്തിയാണ് വകുപ്പു തല നടപടി. ഗുണ്ടകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയ രണ്ടു ഡിവൈഎസ്പിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയു ചെയ്തു. ഗുണ്ടകളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ ഇടനില നിന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി കെ.ജെ.ജോൺസൺ, വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പി എം.പ്രസാദ് എന്നിവർക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ.

ക്രമസമാധാന ചുമതല ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇവർ നഗരത്തിലെ ഗുണ്ടകൾക്കു വേണ്ടി സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഗുണ്ടാ-മാഫിയ ബന്ധമുള്ള 4 ഇൻസ്പെക്ടർമാരെയും ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് 2 ഡിവൈഎസ്പിമാരെ കൂടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.

കഷായത്തിൽ കീടനാശിനി കലർത്തി കാമുകി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഷാരോൺ വധക്കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു കെ.ജെ.ജോൺസൺ. അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അന്വേഷണം മറ്റൊരാളെ ഏൽപിച്ചു. വിജിലൻസിലെ സ്പെഷൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ്- ഒന്നിലെ ഡിവൈഎസ്പിയാണ് എം.പ്രസാദ്.

തലസ്ഥാനത്തെ ഗുണ്ടകളായ നിഥിൻ, രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള പണമിടപാടു തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ 2 ഡിവൈഎസ്പിമാരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സസ്പെൻഷനിലായ റെയിൽവേ ഇൻസ്പെക്ടർ അഭിലാഷ് ഡേവിഡും ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചെന്നും ജോൺസന്റെ മകളുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിനു ഗുണ്ടകൾ പണപ്പിരിവു നടത്തിയെന്നും ഇന്റലിജൻസ് കണ്ടെത്തി.

English Summary: Two Cops Suspended Over Alleged Ties With Criminals