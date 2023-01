നിയമസഭാ അതിക്രമം: ഹർജി മാറ്റി

കൊച്ചി ∙ നിയമസഭാ അതിക്രമ കേസിൽനിന്നു കുറ്റവിമുക്തരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ 6 പ്രതികൾ നൽകിയ റിവിഷൻ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഫെബ്രുവരി 10ലേക്കു മാറ്റി. തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി വിടുതൽ ഹർജി തള്ളിയതു ചോദ്യംചെയ്താണു പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത്. 2015 മാർച്ച് 13ന് ധനമന്ത്രി കെ.എം.മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതു തടയാൻ നിയമസഭയിൽ അക്രമം നടത്തി 2.20 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണു കേസ്. ശിവൻകുട്ടിക്കു പുറമേ, ഇ.പി.ജയരാജൻ, കെ.ടി.ജലീൽ, കെ.അജിത്, കെ.കുഞ്ഞഹമ്മദ്, സി.കെ.സദാശിവൻ എന്നിവരാണു ഹർജി നൽകിയത്.

English Summary : Assembly tresspass case review petition given by v sivankutty and other 6 person changed to february 10