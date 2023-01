143 മീറ്റർ ക്രാഷ് ബാരിയർ രേഖകളിൽ മാത്രം; ലാഭത്തിന്റെ പങ്ക് കുറഞ്ഞുപോയതിന് കലഹം

പത്തനംതിട്ട ∙ 393 മീറ്റർ ക്രാഷ് ബാരിയർ വേണ്ട റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ചത് 250 മീറ്റർ മാത്രം. എന്നാൽ മുഴുവനും സ്ഥാപിച്ചെന്നു കാണിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ ബില്ല് പാസാക്കി നൽകി. 6.10 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച കുമ്പഴ – ളാക്കൂർ – കോന്നി റോഡ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൈക്കൂലിത്തുകയുടെ ബാക്കി കൊടുക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള വടംവലിയിലൂടെ പുറത്തുവന്നത് വൻ അഴിമതി. കരാറുകാരന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നയാൾ നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്ന് വിജിലൻസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് റോഡ് നിർമാണത്തിലെ ലക്ഷങ്ങളുടെ അഴിമതി പുറത്തുവരുന്നത്. അഴിമതിക്കേസിൽപെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റി നിർത്താൻ വിജിലൻസ് നിർദേശിച്ചെങ്കിലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഡൽഹിയിലേക്കു സ്ഥലംമാറ്റി പൊതുമാരമത്ത് വകുപ്പ് മുഖം രക്ഷിച്ചതിനെതിരെയും ആക്ഷേപം ഉയർന്നു.

നിർമാണത്തിലെ ക്രമക്കേട് വഴി കരാറുകാരനു 43 ലക്ഷം ലാഭം ഉണ്ടാക്കി നൽകിയതിനു പ്രതിഫലമായി എൻജിനീയർ 20 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി ചോദിച്ചെന്നാണ് പരാതി. കരാറുകാരൻ 10 ലക്ഷം നൽകി. കരാറുകാരന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നയാൾ പിന്നീട് 2021ൽ മൂഴിയാർ ലിങ്ക് റോഡ് ഡ്രെയ്നേജ് പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തു. ബാക്കി 10 ലക്ഷം രൂപ ചോദിച്ച് ഇതേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്രേ. എന്നാൽ വഴങ്ങാത്തതിനാൽ ബില്ല് പാസാക്കിയപ്പോൾ 3 ലക്ഷം രൂപ കുറവു വരുത്തി. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ കോന്നി–കുമ്പഴ റോഡിൽ ക്രാഷ് ബാരിയർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വിജിലൻസ് കയ്യോടെ പിടികൂടി. അഴിമതി മറയ്ക്കാനായി മറ്റേതോ കരാറുകാരനെക്കൊണ്ടാണു ക്രാഷ് ബാരിയർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം.

വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തെ തുടർന്നു പത്തനംതിട്ട റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ ബി.ബിനു, അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ എസ്.അഞ്ജു, കരാറുകാരൻ രാജു എന്നിവർക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വിജിലൻസ് മാറ്റി നിർത്തണമെന്നു നിർദേശിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ മരാമത്ത് വകുപ്പ് തയാറായില്ല. വാർത്തകളെത്തുടർന്നു ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനായി ഭരണകക്ഷി യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി കൂടിയായ ബി.ബിനുവിനെ 17ന് ഡൽഹി കേരള ഹൗസിലേക്കു സ്ഥലംമാറ്റി മരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു.

2 ദിവസമായി വിജിലൻസ് സംഘം ഈ റോഡിൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. റോഡ് വശങ്ങളിലെ ഐറിഷ് ഓടയുടെ കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടത്ര കനമില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദിശാ ബോർഡുകളുടെ അളവിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പരിശോധനാ ഫലം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണു വിജിലൻസ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

English Summary: PWD crash barrier corruption out when asked for bribe