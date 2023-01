പൊലീസ് ഓഫിസർമാർക്ക് ഗുണ്ടകളെ വീതിച്ചു നൽകും, നിരീക്ഷിക്കാൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കു വരെ ഗുണ്ടകളുടെ നിരീക്ഷണച്ചുമതല വീതിച്ചുനൽകും. ഗുണ്ടകളുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കാൻ ‘ടോപ് 10’ എന്നതാണ് പുതിയ പദ്ധതി. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ– 10, ഡിവൈഎസ്പി– 15, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി – 25 എന്ന കണക്കിൽ ഗുണ്ടകളെ നിരീക്ഷിക്കണം.



എസ്എച്ച്ഒക്ക് തന്റെ കണക്കിലുള്ള ഗുണ്ടകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഓരോ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്താം. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് സ്ക്വാഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്താം. ഓരോരുത്തരുടെയും പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും കുഴപ്പക്കാരായ 10 പേരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ടോപ് 10 പട്ടികയിൽപെട്ടവരുടെ എല്ലാ വിവരവും ഓഫിസറുടെ പക്കലുണ്ടാകണമെന്നും ഇന്നലെ ഡിജിപി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.

സംസ്ഥാനത്താകെ 8045 ഗുണ്ടകളുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണക്ക്. 2 കേസുകളിൽ കൂടിയാൽ സിആർപിസി 107 പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്ന ഉറപ്പുമായി ബോണ്ട് വയ്പിക്കണം. ഇതിനു ശേഷവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽപെട്ടാൽ ‘റൗഡി ചരിത്ര പട്ടിക’ കൂടി തയാറാക്കി ഗുണ്ടാപട്ടികയിലേക്കു ചേർക്കണം. ഗുണ്ടകളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേറൊരു ഗുണ്ടയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലും നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Police officers will be assigned to monitor Goons