കെ.ആർ.നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്: ശങ്കർ മോഹൻ രാജിവച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജാതിവിവേചന വിവാദങ്ങൾക്കിടെ, കോട്ടയം കെ.ആർ.നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ് ഡയറക്ടർ ശങ്കർ മോഹൻ രാജിവച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫിസിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് രാജിക്കത്ത് നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുവിനും രാജിക്കത്തിന്റെ പകർപ്പു നൽകി. ചെയർമാൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷമായിരുന്നു നടപടി.

രാജി സ്വീകരിച്ച സർക്കാർ പുതിയ ഡയറക്ടർക്കായി മൂന്നംഗ സേർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി. ആസൂത്രണ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ. വി.കെ.രാമചന്ദ്രൻ കൺവീനറായ സമിതിയിൽ സംവിധായകരായ ഷാജി എൻ.കരുണും ടി.വി.ചന്ദ്രനും അംഗങ്ങളാണ്. ജാതിവിവേചനം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതിനു മുൻപാണ് ഡയറക്ടറുടെ രാജി. വിദ്യാർഥികളും ജീവനക്കാരും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് കെ.ജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായ കമ്മിഷൻ സർക്കാരിനു നൽകിയതെന്നു സൂചനയുണ്ട്.

കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നാണ് രാജിയെന്നും വിവാദവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും ശങ്കർ മോഹൻ പ്രതികരിച്ചു. ‘‘ആരും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 2 വർഷമായിരുന്നു കാലാവധി. ഒരു വർഷം കൂടി സർക്കാർ നീട്ടിത്തന്നു’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശങ്കർ മോഹനു പിന്തുണ നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ചെയർമാൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെയും വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇവരെ സർക്കാരും സിപിഎമ്മും സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ടായി. ഇടത് അനുകൂലികളിൽനിന്നും സമ്മർദം ഉയർന്നതോടെ സർക്കാർ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഡയറക്ടർക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളിലും നടപടി വേണം: വിദ്യാർഥികൾ

കോട്ടയം ∙ ശങ്കർ മോഹൻ രാജിവച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം പ്രശ്നം തീരുന്നില്ലെന്നു കെ.ആർ.നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റുഡന്റ്സ് കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു. ഉന്നയിച്ച മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളിലും നടപടി വേണമെന്നു കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ശ്രീദേവ് സുപ്രകാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജാതി വിവേചനം, സംവരണ ക്രമത്തിലെ അട്ടിമറി, പ്രവേശനത്തിലും അഭിമുഖത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ജീവനക്കാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിവന്ന സമരം 48 ദിവസം പിന്നിട്ടു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Shankar Mohan resigns as director of film school in Kottayam