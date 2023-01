എത്ര സമയത്തിനകം കഴിക്കണം: പാഴ്സലിൽ സ്റ്റിക്കർ വേണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ കഴിക്കണം എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്ലിപ്പോ സ്റ്റിക്കറോ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണ പാഴ്സൽ നിരോധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത തീയതിയും സമയവും സ്ലിപ്പിലോ സ്റ്റിക്കറിലോ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു.



ഹൈ റിസ്‌ക് ഹോട്ട്ഫുഡ്‌ വിഭാഗത്തിലുള്ളവ പാകം ചെയ്തു 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. ദൂരസ്ഥലത്താണ് എത്തിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ യാത്രയിലും 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നിലനിർത്തണം. സന്നദ്ധസംഘടനകൾ ആശുപത്രികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പൊതിച്ചോർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണത്തിനും ഉത്തരവ് ബാധകമാണെന്നു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

ഹൈ റിസ്ക് ഹോട്ട്ഫുഡ് ഏതൊക്കെ

ഇറച്ചി, മുട്ട, മീൻ, പാൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇവ പാകം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും വേവിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുമാണു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

English Summary: Expiry time should be marked in food parcel; Govt