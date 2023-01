ഇനി, കെ സ്മാർട്ട് ആപ്പും; ഗവർണറുടെ പ്രസംഗത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ നഗര തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി കെ സ്മാർട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുമെന്നു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ മൊബൈൽ ആപ് വഴി നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.

മറ്റു പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

∙ കാർഷിക ബിസിനസ് പദ്ധതികളും അഗ്രോ ഫുഡ് പാർക്കുകളും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേരള അഗ്രി ബിസിനസ് കമ്പനി ആരംഭിക്കും.

∙ വാതിൽപ്പടി വെറ്ററിനറി സേവനങ്ങൾ ശക്തമാക്കും. സഞ്ചരിക്കുന്ന വെറ്ററിനറി സർജറി യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും.

∙ പാലിലും പാൽ ഉൽപന്നങ്ങളിലും കാലിത്തീറ്റയിലും അഫ്ലാടോക്സിന്റെയും ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെയും സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്പെഷൽ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് ഡ്രൈവ് നടപ്പാക്കും.

∙ തകർച്ചയിലായ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും.

∙ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി ആധുനീകരിക്കും.

∙ വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികളുടെ പാഠ്യപദ്ധതി കൂടുതൽ നൈപുണ്യാടിസ്ഥാനത്തിലാക്കും.

∙ സ്കൂളുകളിൽ ഓട്ടിസം പാർക്കുകൾ നിർമിക്കും.

∙ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം വർധിപ്പിക്കും.

∙ നാഷനൽ അക്കാദമിക് ഡിപ്പോസിറ്ററി ഡിജിലോക്കർ വഴി സർവകലാശാലകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും നൽകും.

∙ ആധാരത്തിലെ കക്ഷികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ആധാർ സംയോജനം നടപ്പാക്കും.

∙ റജിസ്ട്രേഷന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണയത്തിന് ഐടി സംവിധാനം നടപ്പാക്കും.

ഫിസ്കൽ ഫെഡറലിസം ഉറപ്പാക്കണം

പ്രസംഗത്തിലെ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

കിഫ്ബി എടുത്ത വായ്പകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം കടമെടുപ്പു പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമെടുപ്പു ശേഷിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തും. ഇതു വികസന മുൻഗണന വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കുറയ്ക്കും. ഫിസ്കൽ ഫെഡറലിസം എന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുകൂലമായി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്. 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിലെ പിന്നാക്കക്കാരും ന്യൂനപക്ഷക്കാരുമായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നിർത്തലാക്കിയ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സമീപകാല തീരുമാനം എന്റെ സർക്കാർ അറിയുന്നു. ഈ തീരുമാനം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിനും പ്രേരകമായേക്കാം.

എന്റെ സർക്കാർ എന്ന് 72 തവണ

ഇടഞ്ഞുനിന്ന ഗവർണറെക്കൊണ്ടു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ‘എന്റെ സർക്കാർ’ എന്നു സർക്കാർ വായിപ്പിച്ചതു 72 തവണ. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഇൗ പ്രയോഗം പതിവാണെങ്കിലും ഗവർണറുടെ അടിക്കടിയുള്ള ‘എന്റെ സർക്കാർ’ പ്രയോഗം സഭയിൽ കൗതുകമായി.

റിസർവ് ബാങ്ക്, നിതി ആയോഗ് എന്നിവയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് സർക്കാർ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ചേർത്തത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളെ തള്ളാൻ ഗവർ‌ണർ തയാറാകില്ലെന്ന മുൻകരുതലായും ഇതിനെ കാണാം.

നിയമസഭ ഇനി ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന്

തിരുവനന്തപുരം∙ നയപ്രഖ്യാപനപ്രസംഗത്തിനു ശേഷം നിയമസഭയ്ക്കു താൽക്കാലിക ഇടവേള. സഭ ഇനി ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനു ചേരും. നാളത്തെ സഭാ സമ്മേളനം വേണ്ടെന്നുവച്ചു. നാളത്തെ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതിനു പകരമായി ഫെബ്രുവരി ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളിൽ ചർച്ച ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം വർധിപ്പിക്കും.

