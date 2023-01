പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താൽ അതിക്രമം: കണ്ടുകെട്ടിയത് 248 പേരുടെ സ്വത്ത്

കൊച്ചി ∙ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ മിന്നൽ ഹർത്താലിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടം ഈടാക്കാൻ സർക്കാർ കണ്ടുകെട്ടിയത് 248 പേരുടെ സ്വത്തുക്കൾ. നടപടി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഹർത്താൽ അക്രമങ്ങളിൽ 5.2 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനകളുടെയും ഭാരവാഹികളുടെയും ഭൂമിയും സ്വത്തുമാണു കണ്ടുകെട്ടിയത്.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ആഭ്യന്തര അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി ഡി.സരിതയുടെ നടപടി റിപ്പോർട്ടാണു സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി എൻ.മനോജ് കുമാർ ഹൈക്കോടതിക്കു െകെമാറിയത്. ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇന്നു പരിഗണിക്കും. ജപ്തി ചെയ്ത സ്വത്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം:

മലപ്പുറം: 126. പാലക്കാട്: 23. കോഴിക്കോട്: 22. തൃശൂർ:18. വയനാട്:11. കണ്ണൂർ :8. കാസർകോട്, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട: 6 വീതം . തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം: 5 വീതം. കൊല്ലം: 1. കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തു സംബന്ധിച്ചു ചിലയിടങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തർക്കം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു റവന്യു അധികൃതർ പറഞ്ഞതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

തങ്ങൾ ഭാരവാഹികൾ അല്ലെന്നും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കുമെന്നും വേണ്ട നടപടി നിയമാനുസൃതം സ്വീകരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

2022 സെപ്റ്റംബർ 23 ലെ മിന്നൽ ഹർത്താലിൽ വ്യാപക അക്രമം നടന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണു ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും ജില്ല തിരിച്ചു വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി സർക്കാരിനോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്, തൃശൂരിലെ മലയാള വേദി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളും ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേർന്നു. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള ജപ്തി നടപടികൾ വൈകിയതിനെത്തുടർന്നു കോടതി സർക്കാരിനു താക്കീതും നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Hartal violence: Kerala govt file report to High Court about attaching properties of PFI leaders