പഴകിയ മാംസം: ഉടമയും സഹായിയും പിടിയിൽ; ഇറച്ചി എത്തിച്ചതു പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന്

കളമശേരി ∙ കൈപ്പടമുകളിലെ വീട്ടിൽ നിന്നു പഴകിയ കോഴിയിറച്ചി പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ സ്ഥാപന ഉടമ പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് തിരുവിഴക്കുന്ന് ഒതുക്കുംപുറത്ത് വീട്ടിൽ ജുനൈസ് (37), സഹായി കോട്ടോപാ‌‌ടം ചോലക്കൽ വീട്ടിൽ സി.നിസാബ് (33) എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മലപ്പുറം കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവർ പാണ്ടിക്കാടു നിന്നു പിടിയിലായത്. ഇവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

ആളുകളുടെ ജീവനെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന അറിവോടെയാണ് ജുനൈസ് പഴകിയ ഇറച്ചി വിറ്റതെന്നു ഡിസിപി എസ്.ശശിധരൻ പറഞ്ഞു. ജുനൈസ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്ന കൈപ്പടമുകളിലെ വീട്ടിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞ 12നാണ് നഗരസഭയുടെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം 515 കിലോഗ്രാം പഴകിയ കോഴിയിറച്ചി പിടികൂടിയത്.

പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഇറച്ചി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ജുനൈസ് മൊഴി നൽകി. തവാഫ് ചിക്കൻ എന്ന പേരിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നഗരപ്രദേശത്തെ പലകടകളിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ നൽകുന്നതിൽ നിന്നു വിലകുറച്ചാണു വിറ്റിരുന്നത്.

ഏതൊക്കെ കടകളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറച്ചി വിതരണം ചെയ്തുവെന്നു കൃത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചാൽ അക്കാര്യം പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും അവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിൽപന നടത്തിയ കുറച്ചു കടകളുടെ പേരുകൾ ജുനൈസ് പൊലീസിനു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി ഒന്നിനു ശേഷം 14 ഹോട്ടലുകളിൽ സ്ഥിരമായി ഇറച്ചി നൽകിയതായി ജുനൈസ് പറഞ്ഞുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

മണ്ണാർക്കാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 2 വധശ്രമക്കേസിൽ ജുനൈസ് പ്രതിയാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തിരുവിഴാംകുന്ന് അമ്പലപ്പാറ കാപ്പുപറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഇയാൾ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളുടെ ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കരാറില്ലാതെയും നഗരസഭാ ലൈസൻസില്ലാതെയുമാണു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിനു േശഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ കെട്ടിടഉടമയ്ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാനാണ് പൊലീസ് നീക്കം.

ഇൻസ്പെക്ടർ പി.ആർ.സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്ഐ വിനോജ്, എഎസ്ഐ കെ.സി.സുരേഷ്, സീനിയർ സിപിഒ മുഹമ്മദ് ഇസഹാക്ക്, സിപിഒ അനൂജ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ജുനൈസിനെ പിടികൂടിയത്.

English Summary: Shop owner and helper arrested in old meet case