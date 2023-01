അതിക്രമത്തിന് ഇരയായി ദിവസം 47 സ്ത്രീകൾ; 7 വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ 1,03,354 കേസ്

ആലപ്പുഴ ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ദിവസം 47 സ്ത്രീകൾ വിവിധ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 7 വർഷത്തിനിടെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഏറ്റവുമധികം അതിക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതു കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു. 17,183 കേസുകളാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

ഉപദ്രവം, ശല്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ‍ ചെയ്തതും കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 1,03,354 കേസുകളാണ്.

കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിനം 11 കുട്ടികളാണ് ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നത്. 2022 നവംബർ വരെ സംസ്ഥാനത്ത് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 4,215 പോക്സോ കേസുകളാണ്.

