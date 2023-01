കെപിസിസിക്ക് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ടീം; വി.ടി.ബൽറാമും സരിനും നയിക്കും, സംഘത്തിൽ പ്രഫഷനലുകൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെപിസിസിക്ക് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ടീം. എ.കെ.ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കൺവീനർ പദവി രാജി വച്ചതോടെയാണ് പുതിയ സംഘത്തെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ നിയോഗിച്ചത്.

കോൺഗ്രസിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ വി.ടി.ബൽറാമാണ് ചെയർമാൻ. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തു മത്സരിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ: പി.സരിൻ കൺവീനറാണ്.

മൂന്നു വനിതകൾ അടക്കം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ചാനൽ ചർച്ചകളിലും സജീവമായ ചിലരെ അംഗങ്ങളാക്കാൻ ധാരണയായി. എന്നാൽ ഈ കരട് പട്ടികയിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലെന്ന പരാതി ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് അംഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ പുറത്തു വിട്ടില്ല. നേരത്തേ അനി‍ൽ ആന്റണി കൺവീനറായി ഡിജിറ്റൽ ടീം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിന് സംഘടനാ ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

