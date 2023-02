‘ഉജ്വലബാല്യം’ കഴിഞ്ഞു; അവർ ഉത്തമ കൗമാരക്കാരായി

കോഴിക്കോട് ∙ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ യുവാവിനും യുവതിക്കും അണിയാൻ തങ്ങളുടെ ‘ഉജ്വലബാല്യം’ പുരസ്കാരത്തുക കൊണ്ട് വിവാഹവസ്ത്രം വാങ്ങി നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ് രണ്ടു വിദ്യാർഥികൾ.

ബാലുശ്ശേരി തലയാട് സ്വദേശി കെ.കെ. ലയജയുടെയും ഇടുക്കി സ്വദേശി സിജി ജോസഫിന്റെയും വിവാഹമാണ് 23ന് ഇടുക്കി പെരുമ്പൻകുഞ്ഞിൽ നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉജ്വലബാല്യം പുരസ്കാരം നേടിയ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പതിമൂന്നുവയസ്സുകാരി എസ്.ധനലക്ഷ്മിയും ഇടുക്കിജില്ലയിലെ പുരസ്കാരജേതാവ് പതിനാലുകാരൻ മാധവ് കൃഷ്ണയുമാണ് പുരസ്കാരത്തുക കൂട്ടുകാരുടെ വിവാഹത്തിനു നൽകുന്നത്. 25,000 രൂപ വീതമാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.

കുടനിർമിച്ചും തയ്യൽജോലികൾ ചെയ്തും അതിജീവനത്തിന്റെ മാതൃകയായി മാറിയയാളാണ് ലയജ. ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ സിജി ജോസഫ് കാലുകൾക്കു ശേഷിയില്ലാത്തതിനാൽ വീൽചെയറിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

ഒരു സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് ധനലക്ഷ്മിയും മാധവും ലയജയും സിജിയുമൊക്കെ കൂട്ടുകാരായത്. ലയജയുടെയും സിജിയുടെയും വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതറിഞ്ഞപ്പോൾ ധനലക്ഷ്മിയും മാധവും വിവാഹവസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

