കടമുറി ഒഴിയാൻ നേതാക്കൾക്ക് പണം: സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇടപെടില്ല

തൃശൂർ ∙ കടമുറി ഒഴിയാൻ സിപിഎം നേതാക്കൾ പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ തൽക്കാലം സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇടപെടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണം മാധ്യമങ്ങൾക്കു നൽകാൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയോടു നിർദേശിച്ചു. കടമുറി ഒഴിയാൻ 12 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയതു രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറാണെന്നും സിപിഎം നേതാക്കൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും നാട്ടിക ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം.എ. ഹാരിസ് ബാബു പറഞ്ഞു.

വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന കച്ചവടങ്ങളും ഇടപാടുകളുമായി സിപിഎമ്മിനു ബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ‍ നടന്നുവെന്ന വാർത്ത പാർട്ടി നിഷേധിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ സംഭവത്തെപ്പറ്റി സിപിഎം അനുഭാവികളുടെ സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല.

English Summary : CPM district committee not to interfere in room vacating case