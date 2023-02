വധശിക്ഷ: നിമിഷപ്രിയയുടെ അപ്പീലിൽ ഉടൻ തീർപ്പു വേണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ സമ്മർദം

കൊച്ചി ∙ യെമൻ പൗരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു മലയാളി നഴ്സ് നിമിഷപ്രിയ (34) സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിൽ ഉടൻ തീർപ്പു വേണമെന്നു യെമൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ സമ്മർദം.

കൊല്ലപ്പെട്ട യെമൻ പൗരൻ തലാൽ അബ്ദു മഹ്ദിയുടെ കുടുംബത്തിനായി വാദിക്കുന്ന സർക്കാർ അഭിഭാഷകരാണു കോടതിയിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നത്. പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശിയായ നിമിഷപ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ 2022 മാർച്ചിൽ സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരായ അപ്പീലാണു കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇതിൽ അനുകൂലവിധിയാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നു നിമിഷപ്രിയയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ വക്താവും തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയുമായ സാമുവേൽ ജെറോം ഭാസ്കരൻ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

Read also: 20,000 കോടിയുടെ എഫ്പിഒ റദ്ദാക്കി അദാനി ഗ്രൂപ്പ്, നാടകീയ തീരുമാനം; പണം തിരികെ നൽകും



കൊല്ലപ്പെട്ട തലാലിന്റെ കുടുംബത്തിനു ‘ബ്ലഡ് മണി’ (പരിഹാരത്തുക) നൽകി നിമിഷയുടെ മോചനം സാധ്യമാക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകൾ ഇനിയും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

English Summary: Serious Intervention of Yemen Criminal Prosecution Head in Nimisha Priya case