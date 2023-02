ട്രഷറികൾ മൂന്നര മണിക്കൂർ മുടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഡേറ്റ ബേസിലെ തകരാർ കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ട്രഷറി ശാഖകളുടെയും പ്രവർത്തനം ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടര വരെ പൂർണമായി മുടങ്ങി. മാസത്തെ രണ്ടാം പ്രവൃത്തി ദിവസമായതിനാൽ ട്രഷറിയിലെത്തിയ ഒട്ടേറെ പെൻ‌ഷൻകാർക്ക് ഏറെ നേരം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. പലവട്ടം പരിഷ്കരിച്ചിട്ടും ട്രഷറി ശൃംഖലയിലെ അടിക്കടിയുള്ള സ്തംഭനം ഒഴിവാക്കാൻ അധികൃതർ‌ക്കു കഴിയുന്നില്ല.

English Summary: Treasuries functioning delayed for more than three hours