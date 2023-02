നെല്ലുസംഭരണത്തിന് പ്രത്യേക തുകയില്ല, സംഭരണ വില കൂട്ടിയില്ല

പാലക്കാട് ∙നെല്ലു സംഭരണത്തിനു പ്രത്യേക തുക വകയിരുത്തണമെന്ന ദീർഘകാല ആവശ്യം ബജറ്റിൽ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല സംഭരണവിലയിൽ വർധന വരുത്തിയിട്ടുമില്ല. സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ പണം കിട്ടാതെ അടുത്ത സീസണിലും കർഷകർ കഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

നെല്ലു സംഭരണത്തിനു പ്രതിവർഷം കുറഞ്ഞത് 1300 കോടി രൂപ വേണമെന്നിരിക്കെ ബജറ്റിൽ നെൽക്കൃഷി വികസനത്തിനു നീക്കിവച്ചത് 95.1 കോടി രൂപ മാത്രം. ഇതു നെൽക്കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾക്കു പോലും തികയില്ല. സർക്കാരിന്റെ സംഭരണ ഏജൻസിയായ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നെല്ലു നൽകിയ കർഷകർക്ക് ഇനിയും പണം നൽകാനുണ്ട്.

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മാത്രം 92 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ 190 കോടി രൂപയുമാണു കുടിശിക. ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം വഴിയും കേരള ബാങ്കിൽ നിന്നു പ്രത്യേക വായ്പ വഴിയും പണം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം യഥാസമയം നടക്കാത്തതിനാലാണു പണം കൈമാറാൻ വൈകിയത്.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും വിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തി കിലോയ്ക്ക് 28.20 രൂപയ്ക്കാണു നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ 2 തവണ കേന്ദ്രം വിഹിതം വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതേ തുക സംസ്ഥാനം തങ്ങളുടെ വിഹിതത്തിൽ നിന്നു കുറയ്ക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ഫലത്തിൽ വർധനയുടെ പ്രയോജനം കർഷകർക്കു ലഭിച്ചില്ല.

English Summary: No special amount for paddy procurement in Kerala Budget 2023