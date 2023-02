ഏഴു വയസ്സുകാരനെ അമ്മ ചട്ടുകം കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ചു

കുമളി ∙ ഏഴു വയസ്സുകാരനെ അമ്മ ചട്ടുകം ഉപയോഗിച്ചു പൊള്ളിച്ചു. കൈകളിലും കാലുകളിലും പൊള്ളലേറ്റ കുട്ടിയെ കുമളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുമളി അട്ടപ്പള്ളത്ത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണു സംഭവം. അയൽവീട്ടിലെ ടയർ കുട്ടി കത്തിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു പൊള്ളലേൽപിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇതു സംബന്ധിച്ചു ചിലർ അമ്മയോടു പരാതിപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് ക്ഷുഭിതയായ അമ്മ ചട്ടുകം ചൂടാക്കി കുട്ടിയുടെ ഇരുകൈകളിലും കാലുകളിലും വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പൊള്ളലേറ്റ കുട്ടിയെ നാട്ടുകാരാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്നും അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Cruelty to minor by parent in Idukki