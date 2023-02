മെഡിസെപ്: പുതുതായി ജോലി കിട്ടുന്നവരും ആദ്യം മുതലുള്ള പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം

കോഴിക്കോട്∙ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ മെഡിസെപ്പിന്റെ മുഴുവൻ പാക്കേജും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതു മുതലുള്ള പ്രീമിയം അടയ്ക്കണമെന്ന് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവ്. പുതുതായി സർക്കാർ സർവീസിൽ കയറുന്നവരും ഇതു ചെയ്യണം. 2022 ജൂലൈ മുതൽ 3 വർഷമാണ് നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി കരാർ. ഈ കാലയളവിൽ എപ്പോൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചാലും പ്രതിമാസം 500 വച്ച് ആദ്യം മുതലുള്ള പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം.

3 വർഷത്തെയും തുക പൂർണമായും അടച്ചാലേ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കൂ എന്ന കരാറാണ് കമ്പനിയുമായുള്ളതെന്നാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. പുതുതായി ജോലിക്കു കയറുന്നവർക്കു വേണ്ടി സർക്കാർ മുൻകൂറായി പ്രീമിയം അടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഈ തുക ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നു കുടിശികയായി ഈടാക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

