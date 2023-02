ജഡ്ജിയുടെ പേരിൽ കൈക്കൂലി: 4 അഭിഭാഷകരുടെ മൊഴിയെടുത്തു

കൊച്ചി∙ അനുകൂല വിധി നേടാൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കു കൈക്കൂലി നൽകണമെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു അഡ്വ. സൈബി കിടങ്ങൂർ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് 77 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്ന കേസിൽ കൂടുതൽ അഭിഭാഷകരുടെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി.

ഡിജിപി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണു കേസിൽ നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത 4 അഭിഭാഷകരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് വിഭാഗവും ചില അഭിഭാഷകരുടെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഇവരുടെ മൊഴികൾ വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇവരുടെ മൊഴികളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട 4 അഭിഭാഷകരുടെ മൊഴികളാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതലായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ആദ്യം പരാതി പറഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയടക്കം ചില ജഡ്ജിമാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നിയമോപദേശം അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന തട്ടിപ്പു നടത്തിയത് അഡ്വ.സൈബി ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന രീതിയിലുള്ള പുതിയ മൊഴികളാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയിലെ മുൻ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർക്കു പുറമേ 3 അഭിഭാഷകരുടെ പേരുകൾ കൂടി പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന തട്ടിപ്പിനു റാക്കറ്റിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന പരാമർശം പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിലുമുണ്ട്.

English Summary : Statement taken from four advocates in bribe case