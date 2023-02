ഇവരെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതാര് ?

ജപ്തിക്കായി വീടും സ്ഥലവും അളന്ന് കുറ്റിയടിച്ചു; ഗൃഹനാഥൻ ജീവനൊടുക്കി



വൈക്കം ∙ എട്ടുവർഷം മുൻപെടുത്ത വായ്പ കുടിശികയായതിനെ തുടർന്ന് ജപ്തി നടപടികൾക്കായി സഹകരണസംഘം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തി മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഗൃഹനാഥനെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തോട്ടകം വാക്കേത്തറ തയ്യിൽ ടി.പി.കാർത്തികേയൻ (61) ആണ് മരിച്ചത്. ഓട്ടോഡ്രൈവറായ കാർത്തികേയൻ വീടിനു സമീപം ചായക്കടയും നടത്തുന്നുണ്ട്. തോട്ടകം സർവീസ് സഹകരണസംഘത്തിലെ ജീവനക്കാർ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45നു വീടും പറമ്പും അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി കുറ്റിയടിച്ചു മടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണു സംഭവം.

2014 സെപ്റ്റംബറിൽ കാർത്തികേയൻ 7 ലക്ഷം രൂപ തോട്ടകം സർവീസ് സഹകരണസംഘത്തിൽനിന്നു വായ്പയെടുത്തിരുന്നു. വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമടക്കം 14 സെന്റ് ഈടുവച്ചിരുന്നു. 2019ൽ തിരിച്ചടവിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞവർഷം സഹകരണസംഘം ജപ്തി നടപടിയിലേക്ക് കടന്നു.

മുതലും പലിശയും ചേർത്ത് 16.90 ലക്ഷം രൂപ കുടിശികയുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. സ്ഥലമളക്കാൻ ചെല്ലുമെന്നു നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാൽ കാർത്തികേയന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതികരണമുണ്ടായില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കാർത്തികേയന്റെ ഭാര്യ: മീര. മകൾ: അശ്വതി. മരുമകൻ: അനൂപ്.

ഹരികുമാർ (56) അമ്പലവയൽ, വയനാട്

കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ചത്ത കടുവയെ കണ്ട വിവരം വനംവകുപ്പിനെ അറിയിച്ച പാടിപറമ്പ് കുഴിവിളയിൽ ഹരികുമാറിനെ (56) ഇന്നലെ രാവിലെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തോടെ ഉണ്ടായ മാനസിക സംഘർഷവും ഭയവും മൂലം ഹരികുമാർ ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്ന് ഭാര്യ ഉഷ പറഞ്ഞു.

ഇ.എസ്.ബിജുമോൻ (49) പത്തനാപുരം,കൊല്ലം

മികച്ച സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തകനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള സാക്ഷരതാ മിഷൻ ബ്ലോക്ക് നോഡൽ കോഓർഡിനേറ്റർ. ആറു മാസമായി വേതനം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ മനോവിഷമത്തിൽ ജീവനൊടുക്കിയെന്നു കുടുംബം.

