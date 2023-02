പ്രധാന റോഡുകളിൽ സീബ്രാ െലെൻ ഉറപ്പാക്കണം: െഹെക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ പ്രധാന റോഡുകളിലും സീബ്രാ ലൈൻ അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. സീബ്രാ ലൈനിൽ കാൽനടക്കാർക്കു മുൻഗണനയുണ്ടെന്നും അവരെ വാഹനം ഇടിച്ചാൽ ഡ്രൈവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



ദേശീയപാതയിൽ കണ്ണൂർ ചെറുകുന്ന് ഭാഗത്ത് സീബ്രാ ലൈനിൽ സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് പൊലീസ് ജീപ്പിടിച്ചു മരിച്ച കേസിൽ കുടുംബത്തിനു തലശ്ശേരി എംഎസിടി (മോട്ടർ ആക്സിഡന്റ്സ് ക്ലെയിം ‍ട്രൈബ്യൂണൽ) 48.32 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരായ സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പിന്റെ അപ്പീൽ തള്ളിയാണു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ഉത്തരവ്.

ഹെഡ്മിസ്ട്രസിന്റെ അശ്രദ്ധ കാരണമായിരുന്നു അപകടമെന്നു സർക്കാർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, സീബ്രാ ലൈനിലെ അപകടം ആ വ്യക്തിയുടെ അശ്രദ്ധ കാരണമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. സീബ്രാ ലൈനിലും കവലകളിലും വേഗം കുറയ്ക്കാൻ ഡ്രൈവർമാർക്കു ബാധ്യതയുണ്ട്. നിയമം പാലിക്കാൻ മറ്റാരെക്കാളും ബാധ്യതയുള്ള പൊലീസ് ഡ്രൈവർ വീഴ്ച വരുത്തി. റോഡ് സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച അറിവില്ലായ്മയും നിയമത്തോടുള്ള അവഗണനയും വ്യക്തമാണ്. തുടർനടപടികൾക്കായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പിഡബ്ല്യുഡി സെക്രട്ടറിക്കും ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിക്കും വിധിന്യായം അയച്ചുനൽകാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. നടപടി റിപ്പോർട്ടിനായി കേസ് മാർച്ച് 10ലേക്കു മാറ്റി.

English Summary: HC orders marking of pedestrian crossings on all roads