ഭാര്യയെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്ന ശേഷം ഭർത്താവു കായലിൽ ചാടി മരിച്ചു

വൈപ്പിൻ∙ വീട്ടമ്മയെ തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പിന്നാലെ ഭർത്താവു കായലിൽ ചാടി മരിച്ചു. ചെറായി ദേവസ്വം നടയ്ക്കു സമീപം പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിനു വടക്ക് സിൽവർ ലൈൻ റോഡിൽ കുറ്റിപ്പിള്ളിശ്ശേരി ശശി (67), ഭാര്യ ലളിത (57) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായാണു പൊലീസിന്റെ നിഗമനം.



ഇന്നലെ പുലർച്ചെയാണു സംഭവം. ദമ്പതികളുടെ ചെണ്ടമേളക്കാരനായ മകൻ മൂത്തകുന്നം ക്ഷേത്രത്തിലെ മേളം കഴിഞ്ഞു രാവിലെ 5.30നു വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണു ലളിതയെ തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ കിടപ്പുമുറിയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ സമം ശശി വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉടൻ പറവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ലളിത മരിച്ചു.

ഇതിനിടെ ശശിയെ പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെ ദേവസ്വം നട ജംക്‌ഷനിൽ കണ്ടതായി ചിലർ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും മറ്റു സൂചനയൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഇതിനു ശേഷം ആറരയോടെയാണ് ഒരാൾ വൈപ്പിൻ– ഫോർട്ടുകൊച്ചി റോറോ ജങ്കാറിൽനിന്നു വെള്ളത്തിൽ ചാടിയതായി പൊലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചത്.

ജങ്കാറിൽ കയറിയ ശേഷം റാംപിന് അടുത്തു നിന്നിരുന്ന ശശി വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നതു സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ഇന്നു പറവൂർ തോന്ന്യകാവ് പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കും. മക്കൾ: ശ്യാം, ശരത്ത്.

English Summary: Man kills wife and later jumps to death from jankar in Kochi