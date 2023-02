കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ബുധനാഴ്ചയ്ക്കകം നൽകണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയ്ക്കകം നൽകണമെന്നു നിർദേശിച്ച ഹൈക്കോടതി, തൊഴിലാളികൾക്കു ശമ്പളം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടതാണെന്നു വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചു.

ശമ്പളം വൈകുന്നതിനെതിരെ ജീവനക്കാരനായ ആർ. ബാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ ഹർജികളാണു ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് നൈനാൻ പരിഗണിച്ചത്. തീയതി 10 ആയിട്ടും ഈ മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നു ഹർജിക്കാർ പരാതിപ്പെട്ടു. സ്ഥാപനം കൊടിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും ശമ്പളം നൽകാൻ ഏപ്രിൽ മുതൽ സർക്കാരിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെഎസ്ആർടിസിയുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

പ്രതിദിനം 25–26 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ കെഎസ്ആർടിസിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സ്ഥാപനം പൂട്ടിയാൽ അവരെ ബാധിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷകൻ വിശദീകരിച്ചു. അത്തരം സാഹചര്യം വന്നാൽ യാത്രക്കാർ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്നു കോടതി പ്രതികരിച്ചു. വിആർഎസ് എടുത്തു പോകാൻ പോലും തയാറാണെന്ന നിലപാടാണു ജീവനക്കാർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അറിയിച്ചത്.

ശമ്പളത്തിന്റെ 45 - 50% എല്ലാമാസവും 5നു മുൻപ് നൽകാൻ തയാറാണെന്നും ബാക്കി തുക സർക്കാർ 50 കോടി ധനസഹായം നൽകുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നൽകാമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു.

വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു നടപടിയും സ്റ്റേ ചെയ്യില്ലെന്ന് വാദത്തിനിടെ കോടതി പറഞ്ഞു.

ശമ്പളം എന്നു നൽകുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയ്ക്കകം നൽകാമെന്നു കോർപറേഷൻ മറുപടി നൽകി. തുടർന്ന് ഇതു നടപ്പാക്കാൻ കോടതി വാക്കാൽ നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. 15 നു കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: Pay salaries by Wednesday or close down KSRTC: HC