നികുതി അടയ്ക്കാതെ സമരം: സാധ്യത തള്ളാതെ കെ.സുധാകരൻ, പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് വി.‍ഡി. സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ ബജറ്റിൽ നിർദേശിച്ച നികുതികൾ അടയ്ക്കാതെയുള്ള സമരത്തിന്റെ സാധ്യത തള്ളാതെ വീണ്ടും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ. നികുതി ലംഘിച്ച് ഒരുപാടു സമരം ചെയ്ത നാടാണിതെന്നും ജനങ്ങൾ അതൊരു മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചാൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ആ സമരരീതി നിഷേധിക്കാനാകില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കൂട്ടിയ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന പരാമർശത്തെക്കുറിച്ചു സുധാകരനോടു സംസാരിച്ചിരുന്നതായി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കളിയാക്കിപ്പറഞ്ഞതാണെന്നും നികുതി അടയ്ക്കാതിരിക്കുക പ്രായോഗികമല്ലെന്നുമായിരുന്നു സതീശന്റെ പ്രതികരണം.

നികുതി കൊടുക്കരുതെന്നു താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്, ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനെതിരെ അന്നത്തെ സിപിഎം സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ ആഹ്വാനം അദ്ദേഹത്തെ ഓർമിപ്പിക്കാനാണെന്നു സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Go ahead with the decision to boycott the additional tax; Sudhakaran