റിസോർട്ട് വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണമില്ലെന്ന് എം.വി.ഗോവിന്ദൻ

പാലക്കാട് ∙ കണ്ണൂരിലെ റിസോർട്ട് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണമില്ലെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി തലത്തിൽ എന്നല്ല, ഒരു തലത്തിലും അന്വേഷണമില്ല. എല്ലാം മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണ്. മാധ്യമ ചർച്ചയ്ക്കു വശംവദമാകാൻ പാർട്ടിയില്ല.

ഇപ്പോഴത്തെ നികുതി വർധനയിൽ പാർട്ടി ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ സിപിഎം ഇടപെടേണ്ടതുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു വിവിധയിനത്തിൽ കേരളത്തിനു കിട്ടേണ്ട 40,000 കോടി രൂപ കിട്ടാതിരുന്നാൽ തൊഴിലാളികൾക്കു ക്ഷേമപെൻഷൻ നൽകാനാകില്ല. വികസനം നടക്കില്ല. കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ച വിഹിതത്തിനു പകരമാണു നികുതി വർധന എന്നു പറയുന്നില്ല. നികുതി കൂട്ടിയതു വഴി 2300 കോടി രൂപ മാത്രമേ കിട്ടൂ. യുഡിഎഫിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും സമരത്തിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയവും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയുമാണ്.

കേരളം നികുതി ഇനത്തിലും മറ്റും 21,797 കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുക്കാനുണ്ടെന്ന സിഎജി റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ, സിഎജി അങ്ങനെ എത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ അയയ്ക്കാറുണ്ട്, അതൊന്നും പണ്ടും ഇപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

