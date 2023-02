ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തുടർചികിത്സ ഇനി ബെംഗളൂരുവിൽ

നെയ്യാറ്റിൻകര ∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തുടർചികിത്സയ്ക്കായി ഇന്നോ നാളെയോ ബെംഗളൂരുവിലെ എച്ച്സിജി കാൻസർ കെയർ സെന്ററിലേക്കു കൊണ്ടു പോകും. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന നിംസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി അദ്ദേഹവുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു തീരുമാനം. എയർ ആംബുലൻസിലോ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിലോ ആകും കൊണ്ടുപോവുക.

ഉടൻ തന്നെ ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചു തുടർചികിത്സ നടത്തണമെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും എഐസിസി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയും നിർദേശിച്ച കാര്യം വേണുഗോപാൽ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചു. ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ട സൗകര്യമെല്ലാം പാർട്ടി ഏർപ്പാടാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച മെഡിക്കൽ ബോർഡും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പരിശോധിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി.മുരളീധരനും ഇന്നലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സന്ദർശിച്ചു.

ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോഗ്യ നിലയും ചികിത്സയും സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനായി വ്യാജരേഖ പോലും ഉണ്ടാക്കിയെന്നും മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു. ‘‘ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായ ഏതു ചികിത്സ നൽകുന്നതിലും കുടുംബത്തിന് എതിർപ്പില്ല’’ – ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Oommen Chandy to be shifted to Bengaluru for treatment