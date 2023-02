മലയാള സർവകലാശാല വിസി: സേർച് കമ്മിറ്റിക്ക് വീണ്ടും സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മലയാള സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനു സേർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ വീണ്ടും നീക്കം തുടങ്ങി. ഇതു ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഗവർണറുടെയും യുജിസിയുടെയും പ്രതിനിധികളെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കത്തെഴുതാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

സേർച് കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മു‍ൻപു സർക്കാർ കത്തെഴുതിയെങ്കിലും ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന കത്തും ഗവർണർ അവഗണിക്കാനാണു സാധ്യത.

സേർച് കമ്മിറ്റിയിലേക്കു ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് യുജിസി പ്രതിനിധിയുടെ പേര് അവർ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ യുജിസി പ്രതിനിധിയെ നൽകുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല.

മലയാള സർവകലാശാലാ നിയമം അനുസരിച്ചു സർക്കാരിന്റെയും ഗവർണറുടെയും യുജിസിയുടെയും പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു സേർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടത്.

പുറമേ സർവകലാശാലയുടെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെയും പ്രതിനിധികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നിയമഭേദഗതി ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയെങ്കിലും ഗവർണർ ഒപ്പിടാത്തതിനാൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല. സേർച് കമ്മിറ്റിയെ ഗവർണർ നിയമിക്കണമെന്നു മറ്റു സർവകലാശാലകളുടെ നിയമങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ മലയാള, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല നിയമങ്ങളിൽ ആരു രൂപീകരിക്കണമെന്നു പറയുന്നില്ല. ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സ്വന്തം നിലയിൽ സേർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനാണു സർക്കാർ ശ്രമം. നിയമഭേഗതി ബില്ലിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പഴയ രീതിയിലാണു സേ‍ർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നു ഫയലിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. മലയാള സർവകലാശാല വിസി ഈ മാസം 28നാണു സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത്.

