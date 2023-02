വീണ്ടും വാട്ടർ ചാർജ് വർധിപ്പിക്കില്ല: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം / കോഴഞ്ചേരി∙ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ വീണ്ടും വാട്ടർ ചാർജ് വർധിപ്പിക്കില്ലെന്നു മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. കേന്ദ്ര വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള വർധന വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കും. ചെറിയ ഇടവേളയിൽ 2 തവണ നിരക്കു വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണിത്.

അധിക വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന താരിഫിൽ പ്രതിവർഷം 5 % വർധന വേണമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം നിരക്കു വീണ്ടും വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഈ മാസം 6നു മന്ത്രി റോഷി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നിയമസഭയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ വർധന സംബന്ധിച്ചു ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നില്ലെന്നും പിന്നീടാണ് അടുപ്പിച്ചു നിരക്കു വർധിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് വിലയിരുത്തിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

5 % വർധന ഉണ്ടാകില്ലെന്ന തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും റിസർവ് ബാങ്കിനെയും അറിയിക്കുമെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലീറ്ററിന് ഒരു പൈസ വർധിപ്പിച്ചതിലൂടെ വിവിധ താരിഫുകളിൽ 20 മുതൽ 226 ശതമാനം വരെ വർധനയാണു സർക്കാർ ഈ മാസം 3 മുതൽ നടപ്പാക്കിയത്.

കേന്ദ്ര വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അടിസ്ഥാന താരിഫിൽ പ്രതിവർഷം 5 % വർധന 2021 ഏപ്രിൽ മുതലാണു സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പാക്കിയത്. 5 വർഷം വരെ ഇതു തുടരണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. കേന്ദ്ര നിർദേശം നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് എതിർപ്പും നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. ഇതു തരണം ചെയ്യാൻ നിയമോപദേശം തേടാനാണ് ആലോചന. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭ്യർഥന കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കുമോ എന്നതും നിർണായകമാണ്.

