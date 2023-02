പൊരുതി നേടിയ ജീവിതത്തിന് ഇനി പ്രണയ സാഫല്യത്തിന്റെ കരുത്ത്

പാലക്കാട്∙ പ്രവീണും റിഷാനയും പൊരുതി നേടിയതാണ് ഈ ജീവിതം. നാളെ, വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിലെ വിവാഹം അവരുടെ പ്രണയ സാഫല്യവും. ട്രാൻസ് വ്യക്തികളായ പാലക്കാട് എലവഞ്ചേരി സ്വദേശി പ്രവീൺനാഥും മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി റിഷാന ഐഷുവും ഒരുമിക്കുമ്പോൾ പൂർണ പിന്തുണയുമായി കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട്.



സ്വത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയ കാലം മുതൽ വിവാഹം വരെയുള്ള ജീവിതം ഇരുവർക്കും അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകളായിരുന്നു. ആദ്യം എതിർത്ത വീട്ടുകാർ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിവിടാതെ ചേർത്തുപിടിച്ചു.

ബോഡി ബിൽഡിങ് താരമായ പ്രവീൺ 2021ൽ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ മിസ്റ്റർ കേരളയായിരുന്നു. 2022ൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന രാജ്യാന്തര ബോഡി ബിൽഡിങ് ഫൈനലിൽ മത്സരിച്ചു. നിലവിൽ സഹയാത്രികയുടെ അഡ്വക്കേസി കോഓർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

റിഷാന മിസ് മലബാർ പട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കൊപ്പം ഇഷ്ട മേഖലയായ മോഡലിങ്ങിനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.

