ബഫർസോൺ: വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബഫർസോൺ വിഷയത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി.രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനായ വിദഗ്ധ സമിതി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സർക്കാരിന് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. വനം–റവന്യു–തദ്ദേശ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി ജനവാസമേഖലകളിൽ നടത്തിയ നേരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധ‍ന കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പൂർത്തിയായിരുന്നു.

11 വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ചു. ബഫർസോൺ വിഷയത്തിൽ ചീഫ് ‍സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സാങ്കേതിക സമിതിയെയും സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. അന്തിമറിപ്പോർട്ട് സാങ്കേതിക സമിതി കൂടി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമേ സുപ്രീംകോട‍തിക്കു കൈമാറൂ. നേരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധ‍ന പൂർത്തിയായപ്പോൾ 81,258 നിർമിതി‍കളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടെത്തിയത്. വിദഗ്ധസമിതിയുടെ കാലാവധി 28ന് അവസാനിക്കും.

