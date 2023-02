ബസുകളിൽ 28നു മുൻപ് മുന്നിലും പിന്നിലും ക്യാമറ

കൊച്ചി ∙ ഈ മാസം 28നു മുൻപ് സംസ്ഥാനത്തെ ബസുകളിൽ മുന്നിലും പിന്നിലും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നു ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അറിയിച്ചു. റോഡപകടങ്ങൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരമാണിത്. സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ ചെലവിന്റെ പകുതിയും കെഎസ്ആർടിസിയിൽ മുഴുവൻ ചെലവും സർക്കാർ വഹിക്കും.

English Summary: All buses in Kerala to ensure CCTV camera